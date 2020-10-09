Великобритания решила отозвать посла в Белоруссии для консультаций

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил на своей странице в Twitter, что власти королевства приняли решение отозвать своего посла в Белоруссии для консультаций.
Великобритания решила отозвать посла в Белоруссии для консультаций
  • © REUTERS/Kim Hong-Ji

«Великобритания осуждает решение Белоруссии о выдворении польских и литовских дипломатов. Совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии», — написал он.

Ранее ряд стран ЕС поступили аналогичным или схожим образом. Так, например, своих послов для консультаций из Белоруссии отозвали Румыния, Болгария и Чехия.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии.

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