Великобритания решила отозвать посла в Белоруссии для консультаций

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил на своей странице в Twitter, что власти королевства приняли решение отозвать своего посла в Белоруссии для консультаций.

«Великобритания осуждает решение Белоруссии о выдворении польских и литовских дипломатов. Совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии», — написал он.

🇬🇧 condemns Belarus’ decision to expel Polish & Lithuanian diplomats. Completely unjustified and will only isolate the Belarusian people. In solidarity, we are temporarily recalling our Ambassador for consultations on the situation in Belarus — Dominic Raab (@DominicRaab) October 9, 2020

Ранее ряд стран ЕС поступили аналогичным или схожим образом. Так, например, своих послов для консультаций из Белоруссии отозвали Румыния, Болгария и Чехия.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии.