Великобритания решила отозвать посла в Белоруссии для консультаций
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«Великобритания осуждает решение Белоруссии о выдворении польских и литовских дипломатов. Совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии», — написал он.
🇬🇧 condemns Belarus’ decision to expel Polish & Lithuanian diplomats. Completely unjustified and will only isolate the Belarusian people. In solidarity, we are temporarily recalling our Ambassador for consultations on the situation in Belarus— Dominic Raab (@DominicRaab) October 9, 2020
Ранее ряд стран ЕС поступили аналогичным или схожим образом. Так, например, своих послов для консультаций из Белоруссии отозвали Румыния, Болгария и Чехия.
2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии.