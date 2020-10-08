Болгария решила отозвать посла из Белоруссии для консультаций

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Болгария приняла решение об отзыве своего посла из Белоруссии для проведения консультаций. Об этом говорится в сообщении на сайте болгарского внешнеполитического ведомства.
Болгария решила отозвать посла из Белоруссии для консультаций
  • Reuters

Соответствующее решение было принято по итогам встречи главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«В связи с развитием ситуации в Белоруссии было принято решение отозвать посла Болгарии в Белоруссии Георги Василева в Софию для консультаций в знак нашей полной солидарности и поддержки наших партнёров по ЕС — Польши и Литвы», — указано в сообщении

Отмечается, что 8 октября посол Болгарии вручил МИД Белоруссии ноту о своём выезде из страны.

5 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что часть послов стран Евросоюза в Белоруссии отзываются на консультации. В частности, своих послов отозвали Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия.

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