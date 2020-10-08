Болгария решила отозвать посла из Белоруссии для консультаций
- Reuters
Соответствующее решение было принято по итогам встречи главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
«В связи с развитием ситуации в Белоруссии было принято решение отозвать посла Болгарии в Белоруссии Георги Василева в Софию для консультаций в знак нашей полной солидарности и поддержки наших партнёров по ЕС — Польши и Литвы», — указано в сообщении.
Отмечается, что 8 октября посол Болгарии вручил МИД Белоруссии ноту о своём выезде из страны.
5 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что часть послов стран Евросоюза в Белоруссии отзываются на консультации. В частности, своих послов отозвали Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия.