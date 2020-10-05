Послы ряда стран ЕС отзываются из Белоруссии для консультаций

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что часть послов стран Евросоюза в Белоруссии отзываются на консультации.

«По согласованию с EEAS (Европейская служба внешних связей) и странами — членами ЕС мы приняли решение отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», — написал Рау в Twitter.

Он выразил признательность другим странам ЕС за солидарность с Польшей и Литвой.

«Все попытки заклеймить любое государство — член ЕС будут встречены прямым и взаимным ответом», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Литва приняла решение об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.