Литва отзывает посла в Белоруссии для консультаций

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Литва приняла решение об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций.
Литва отзывает посла в Белоруссии для консультаций
  • Reuters

Об этом сообщил МИД балтийской республики.

«Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит снижению напряжённости и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов», — приводятся в сообщении слова главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

По его словам, решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

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