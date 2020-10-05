Литва отзывает посла в Белоруссии для консультаций

Литва приняла решение об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций.

Об этом сообщил МИД балтийской республики.

«Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит снижению напряжённости и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов», — приводятся в сообщении слова главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

По его словам, решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.