Румыния отозвала посла из Белоруссии для консультаций

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Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что румынского посла Виорела Мошану отозвали из Белоруссии для консультаций.
Румыния отозвала посла из Белоруссии для консультаций
  • Pixabay

«Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей», — написал он в своём Twitter.

По словам главы внешнеполитического ведомства Румынии, Белоруссия «должна понять», что дипломатическое давление на страны ЕС не поможет диалогу и не будет способствовать .

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии.

9 октября стало известно, что Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии для консультаций.

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