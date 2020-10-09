Румыния отозвала посла из Белоруссии для консультаций
- Pixabay
«Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей», — написал он в своём Twitter.
По словам главы внешнеполитического ведомства Румынии, Белоруссия «должна понять», что дипломатическое давление на страны ЕС не поможет диалогу и не будет способствовать .
2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии.
9 октября стало известно, что Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии для консультаций.