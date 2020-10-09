Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии для консультаций
- РИА Новости
Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.
«Мы солидарно с партнёрами по ЕС решили отозвать на консультации часть дипломатического персонала», — цитирует его РИА Новости.
Замминистра добавил, что консульская служба Польши продолжит работать.
2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.
Литва приняла решение об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций.