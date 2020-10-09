Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии для консультаций

Польский МИД отозвал часть дипломатического персонала из Белоруссии на консультации.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

«Мы солидарно с партнёрами по ЕС решили отозвать на консультации часть дипломатического персонала», — цитирует его РИА Новости.

Замминистра добавил, что консульская служба Польши продолжит работать.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

Литва приняла решение об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций.