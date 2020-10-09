Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии для консультаций

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Польский МИД отозвал часть дипломатического персонала из Белоруссии на консультации.
Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии для консультаций
  • РИА Новости

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

«Мы солидарно с партнёрами по ЕС решили отозвать на консультации часть дипломатического персонала», — цитирует его РИА Новости.

Замминистра добавил, что консульская служба Польши продолжит работать.

2 октября МИД Белоруссии попросил Польшу и Литву до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

Литва приняла решение об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций.

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