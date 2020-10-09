Дания планирует присоединиться к санкциям ЕС по ситуации с Навальным
- Reuters
Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
Он призвал провести «прозрачное и тщательное» расследование по ситуации с Навальным.
«Мы, само собой, присоединимся к санкциям против этих людей», — сказал он.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.
7 октября Франция и Германия сделали совместное заявление, в котором говорится, что они направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Навального.
В МИД России, комментируя возможность введения ограничений из-за ситуации с Навальным, заявили, что санкции всегда приводят к ответным мерам.