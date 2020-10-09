«ЕС действует без суда и следствия»: Лавров о бездоказательности обвинений против России по ситуации с Навальным

В пятницу, 9 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве переговоры со своим датским коллегой Йеппе Кофодом. Дипломаты обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями по актуальной международной повестке. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.