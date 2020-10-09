В Госдуме оценили обвинения США в адрес России из-за вакцины от COVID-19

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать разработке американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я думаю, что это способ прикрыть собственные неудачи в разработке этой вакцины, которая действительно нужна миру и особенно США. Поскольку там максимальное число заболевших и ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днём», — пояснил Морозов.

Депутат подчеркнул, что подобный подход и подобные заявления делают США слабыми и являются совершенно неконструктивными.

Ранее Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать разработке американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом он не уточнил, на основе каких сообщений были сделаны выводы.

В сентябре в посольстве России в США призвали американскую сторону сосредоточиться на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а не с российской вакциной от COVID-19.