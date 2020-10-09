В США заявили о попытках России помешать разработке вакцины от COVID-19

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Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать разработке американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В США заявили о попытках России помешать разработке вакцины от COVID-19
  • © REUTERS/Marco Bello

«Я бы сказал, что три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину… Россия заявила официально, что у них есть вакцина. Вы знаете, я не уверен, вчера или сегодня я видел сообщения, что половина населения России этому не верит», — приводит РИА Новости его слова в интервью телекомпании Hearst.

Эванина выразил сомнение, что Россия выведет вакцину на мировой рынок. 

Кроме того, он не уточнил, на основе каких сообщений были сделаны выводы.

В сентябре в посольстве России в США призвали американскую сторону сосредоточиться на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а не с российской вакциной от COVID-19.

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