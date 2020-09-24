Дипломаты призвали США не бороться с российской вакциной от COVID-19

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Американская сторона должна сосредоточиться на борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а не с российской вакциной от вируса. Об этом заявили в посольстве России в США.
Дипломаты призвали США не бороться с российской вакциной от COVID-19
  • Reuters

«Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента Путина о проведении в скором времени онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении в Twitter.

Дипломаты прокомментировали сообщение руководителя пресс-службы американского Госдепа Морган Ортагус, которая поставила под сомнение эффективность российской вакцины «Спутник V».

«Спасайте жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а не с российскими вакцинами», — заявили дипломаты.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что Россия предлагает бесплатно предоставить свою вакцину от коронавирусной инфекции сотрудникам организации.

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