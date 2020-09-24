Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
- Reuters
«Благодарим наших европейских друзей, китайских друзей и российских друзей за помощь в борьбе с коронавирусом», — приводит ТАСС слова Вучича на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Также сербский лидер поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Он отметил, что Сербия, в свою очередь, оказала помощь другим странам.
В августе Вучич прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от COVID-19.