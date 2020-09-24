Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

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Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«Благодарим наших европейских друзей, китайских друзей и российских друзей за помощь в борьбе с коронавирусом», — приводит ТАСС слова Вучича на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Также сербский лидер поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Он отметил, что Сербия, в свою очередь, оказала помощь другим странам.

В августе Вучич прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от COVID-19.

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