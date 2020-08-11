Вучич прокомментировал регистрацию в России вакцины от коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надёжна», — цитирует ТАСС Вучича.

Он отметил, что «важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее», так как это спасение для экономики.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина от COVID-19.