Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис в ходе теледебатов со своим оппонентом Майком Пенсом заявила, что американский президент Дональд Трамп верит российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем собственной разведке.

Трансляцию дебатов Харрис и Пенса ведёт телеканал CNN.

Она отметила, что юридический комитет сената США и ФБР заявляли о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 и аналогичных планах в текущем году.

«Но Дональд Трамп, верховный главнокомандующий, предпочитает верить Путину, а не американскому разведывательному сообществу», — подчеркнула Харрис.

Она также напомнила о приписываемом России вознаграждении связанным с «Талибаном»* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

«С тех пор Трамп поговорил с Путиным шесть раз и ни разу не поднял эту тему... Байден призвал бы к ответу за любые угрозы в адрес американских военнослужащих», — заявила Харрис.

Ранее кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в ходе дебатов назвал Трампа «щенком» Путина.

В конце июня газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с «Талибаном»* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». В министерстве подчеркнули, что это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.