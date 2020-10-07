Премьер Индии поздравил Путина с днём рождения

Премьер Индии Нарендра Моди поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.

«Поговорил с моим другом президентом Владимиром Путиным, чтобы поздравить его сегодня с днём рождения. Оценил его огромный личный вклад в укрепление особого и привилегированного стратегического партнёрства между Индией и Россией», — написал Моди в Twitter.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с днём рождения. Также сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравили Путина.