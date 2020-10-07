Премьер Индии поздравил Путина с днём рождения

Короткая ссылка
Премьер Индии Нарендра Моди поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.
Премьер Индии поздравил Путина с днём рождения
  • Reuters

«Поговорил с моим другом президентом Владимиром Путиным, чтобы поздравить его сегодня с днём рождения. Оценил его огромный личный вклад в укрепление особого и привилегированного стратегического партнёрства между Индией и Россией», — написал Моди в Twitter.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с днём рождения. Также сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравили Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить