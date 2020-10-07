Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.

Как сообщает пресс-служба главы Белоруссии, «Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит Владимира Путина как надёжного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства».

По его словам, проводимая под руководством Путина внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение её авторитета и влияния в мире, «пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан», и «ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября».

Лукашенко пожелал президенту России крепкого здоровья, свершения всех планов, а также новых достижений на высшем государственном посту.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин в свой день рождения, 7 октября, проведёт свыше десяти международных телефонных разговоров. Путину исполняется 68 лет.