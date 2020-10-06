Песков рассказал о планах Путина в день рождения

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, проведёт свыше десяти международных телефонных разговоров.

«Он по-разному встречает этот день, но завтра, я могу вам так сказать, что у него первая половина дня — там больше десятка телефонных разговоров международных запланировано, к этому добавьте внутренние дела текущие», — цитирует ТАСС Пескова.

Отвечая на вопрос, есть ли в этом графике Путина беседа с американским лидером Дональдом Трампом, Песков сообщил, что «Трамп пока не планируется».

Как отметил пресс-секретарь, «что касается остатка дня, ну наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает».