Песков рассказал о планах Путина в день рождения

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, проведёт свыше десяти международных телефонных разговоров.
Песков рассказал о планах Путина в день рождения
  • Reuters

«Он по-разному встречает этот день, но завтра, я могу вам так сказать, что у него первая половина дня — там больше десятка телефонных разговоров международных запланировано, к этому добавьте внутренние дела текущие», — цитирует ТАСС Пескова.

Отвечая на вопрос, есть ли в этом графике Путина беседа с американским лидером Дональдом Трампом, Песков сообщил, что «Трамп пока не планируется».

Как отметил пресс-секретарь, «что касается остатка дня, ну наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает».

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