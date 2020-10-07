Президент Киргизии поздравил Путина с днём рождения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков направил телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

«В Киргизской Республике высоко ценят ваш большой вклад и неизменное внимание к последовательному расширению и развитию киргизско-российских многогранных связей», — приводит РИА Новости текст поздравительной телеграммы.

Жээнбеков отметил, что Кыргызстан всегда был и остаётся надёжным и устойчивым союзником и партнёром России на основе многовековых уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между двумя народами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с днём рождения.