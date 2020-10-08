В парламенте Франции оценили позицию США по СНВ-III

Французский депутат от партии «Вперёд, Республика!» Жак Марилосян заявил, что со времён холодной войны международный режим нераспространения ядерного оружия не был так нестабилен, как сейчас. Такой тезис содержится в обращении парламентария, адресованном министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану.

По словам Марилосяна, такое положение дел во многом обусловлено тем обстоятельством, что к настоящему времени Россия и США не смогли прийти к компромиссу в ходе переговоров по вопросу продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), являющегося «одним из центральных факторов мировой стабильности».



Одна из причин отсутствия прогресса в двустороннем диалоге, по мнению депутата, в том, что США не заинтересованы в пролонгации соглашения.

«США, по всей видимости, ратифицировать новый договор не намерены. Аргумент Вашингтона заключается в том, что на переговорах не присутствовала китайская сторона, однако многие эксперты склоняются к мысли, что это лишь отговорка, чтобы не подписывать новое соглашение. Очевидно, это говорит о том, что на деле американцы желают выйти из соглашений о нераспространении», — считает Марилосян.

Таким образом, по истечении срока действия СНВ-III Россия и США не будут связаны двусторонними обязательствами в области контроля над ядерными вооружениями, констатирует парламентарий.

Более того, отказ от пролонгации соглашения может стать «фатальным ударом» для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), считает он.

На фоне сложившейся ситуации Марилосян обратился к Ле Дриану с запросом, как правительство Франции представляет себе будущее договоров о нераспространении и какой будет роль Парижа в этой сфере.

Ранее Соединённые Штаты обратились к России с предложением подготовить меморандум по вооружениям, который в дальнейшем мог бы привести к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

Впоследствии замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в продвигаемой США сделке «нет ничего привлекательного» для Москвы.