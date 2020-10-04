Россия и США проведут консультации в Хельсинки 5 октября

Консультации России и США по стратегической стабильности пройдут 5 октября в Хельсинки. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Однодневные консультации 5 октября в Хельсинки пройдут в продолжение тех обсуждений, которые прошли летом», — сказал он РИА Новости.

Он подтвердил, что с американским спецпредставителем Маршаллом Биллингсли будет обсуждаться СНВ-III.



Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о заинтересованности Москвы в продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Рябков допустил вероятность нового раунда переговоров по вооружениям до президентских выборов в США.