Россия и США проведут консультации в Хельсинки 5 октября

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Консультации России и США по стратегической стабильности пройдут 5 октября в Хельсинки. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Россия и США проведут консультации в Хельсинки 5 октября
  • globallookpress.com

«Однодневные консультации 5 октября в Хельсинки пройдут в продолжение тех обсуждений, которые прошли летом», — сказал он РИА Новости.

Он подтвердил, что с американским спецпредставителем Маршаллом Биллингсли будет обсуждаться СНВ-III.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о заинтересованности Москвы в продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Рябков допустил вероятность нового раунда переговоров по вооружениям до президентских выборов в США.

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