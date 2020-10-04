СМИ: Личный помощник Трампа заболел коронавирусом

У личного помощника президента США Дональда Трампа Ника Луны выявлен коронавирус.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Луна входит в число наиболее приближённых к Трампу сотрудников.

Он руководит работой Овального кабинета в Белом доме, а также помогает главе государства соблюдать рабочий график.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что состояние Трампа в пятницу, 2 октября, вызывало обеспокоенность, у него поднялась температура и резко упал уровень кислорода в крови.

До этого врач президента США Шон Конли заявлял, что состояние Трампа после инфицирования COVID-19 хорошее, в лечении наблюдается прогресс. Как сообщалось, американскому президенту стали давать препарат «Ремдесивир».