СМИ: Личный помощник Трампа заболел коронавирусом

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У личного помощника президента США Дональда Трампа Ника Луны выявлен коронавирус.
СМИ: Личный помощник Трампа заболел коронавирусом
  • Reuters
  • © Tom Brenner

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Луна входит в число наиболее приближённых к Трампу сотрудников.

Он руководит работой Овального кабинета в Белом доме, а также помогает главе государства соблюдать рабочий график.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что состояние Трампа в пятницу, 2 октября, вызывало обеспокоенность, у него поднялась температура и резко упал уровень кислорода в крови. 

До этого врач президента США Шон Конли заявлял, что состояние Трампа после инфицирования COVID-19 хорошее, в лечении наблюдается прогресс. Как сообщалось, американскому президенту стали давать препарат «Ремдесивир».

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