Премьер Индии открыл туннель в Гималаях

Короткая ссылка
Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в штате Химачал-Прадеш на севере страны новый туннель, который упростит переброску индийских военных в приграничный с Китаем регион Ладакх.
Премьер Индии открыл туннель в Гималаях
  • РИА Новости

Об этом сообщает Times of India.

«Мы вложили всю нашу энергию в развитие пограничной инфраструктуры. Страна еще не видела строительства в подобных масштабах дорог, мостов и туннелей», — сказал Моди.

Он отметил, что открытие туннеля принесёт выгоду армии и местным жителям.

Ранее в индийском Минобороны заявили, что в ночь с 29 на 30 августа произошло новое столкновение Индии с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх.

Со своей стороны Министерство обороны Китая сообщило, что индийские войска «незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя, и создали напряжённость в приграничной зоне».

Также сообщалось, что КНР требует от Индии прекращения провокаций со стороны индийских пограничников на линии фактического контроля в Ладакхе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить