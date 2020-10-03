Премьер Индии открыл туннель в Гималаях

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в штате Химачал-Прадеш на севере страны новый туннель, который упростит переброску индийских военных в приграничный с Китаем регион Ладакх.

Об этом сообщает Times of India.

«Мы вложили всю нашу энергию в развитие пограничной инфраструктуры. Страна еще не видела строительства в подобных масштабах дорог, мостов и туннелей», — сказал Моди.

Он отметил, что открытие туннеля принесёт выгоду армии и местным жителям.

Ранее в индийском Минобороны заявили, что в ночь с 29 на 30 августа произошло новое столкновение Индии с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх.

Со своей стороны Министерство обороны Китая сообщило, что индийские войска «незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя, и создали напряжённость в приграничной зоне».

Также сообщалось, что КНР требует от Индии прекращения провокаций со стороны индийских пограничников на линии фактического контроля в Ладакхе.