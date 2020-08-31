В КНР заявили о нарушении Индией линии контроля в приграничной зоне

Министерство обороны Китая сообщило, что индийские войска «незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя и создав напряжённость в приграничной зоне».

«31 августа индийские войска нарушили достигнутый ранее консенсус между двумя сторонами в ходе переговоров на разных уровнях, вновь незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя и создав напряжённость в приграничной зоне», — приводит РИА Новости сообщение.

В оборонном ведомстве Китая отметили, что этим шагом индийская сторона «серьёзно подорвала территориальный суверенитет Китая, подорвала мир и стабильность в приграничном районе».

Ранее в индийском Минобороны заявили, что в ночь с 29 на 30 августа произошло новое столкновение Индии с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх.