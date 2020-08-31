В КНР заявили о нарушении Индией линии контроля в приграничной зоне

Короткая ссылка
Министерство обороны Китая сообщило, что индийские войска «незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя и создав напряжённость в приграничной зоне».
В КНР заявили о нарушении Индией линии контроля в приграничной зоне
  • Reuters

«31 августа индийские войска нарушили достигнутый ранее консенсус между двумя сторонами в ходе переговоров на разных уровнях, вновь незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя и создав напряжённость в приграничной зоне», — приводит РИА Новости сообщение.

В оборонном ведомстве Китая отметили, что этим шагом индийская сторона «серьёзно подорвала территориальный суверенитет Китая, подорвала мир и стабильность в приграничном районе».

Ранее в индийском Минобороны заявили, что в ночь с 29 на 30 августа произошло новое столкновение Индии с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить