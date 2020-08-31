В Индии рассказали о столкновении с китайскими военными на границе

В ночь с 29 на 30 августа произошло новое столкновение Индии с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх. Об этом рассказали в Минобороны Индии.

«В ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических встреч в продолжение противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво», — приводит The Times of India сообщение министерства.

Как отмечается, индийские военные «предотвратили эту деятельность на южном берегу озера Пангонг-Цо».

Кроме того, были приняты меры по укреплению позиций Индии и воспрепятствованию намерениям Китая в одностороннем порядке изменить «положение дел на земле».

В ведомстве подчеркнули, что привержены поддержанию мира и спокойствия посредством диалога, однако полны решимости защищать свою территориальную целостность.

В середине июня сообщалось о гибели ряда индийских военных в результате столкновения с китайскими военнослужащими в области Ладакх на севере страны.

Позднее Китай и Индия договорились справедливо решить инцидент на границе.

Как отмечали в Кремле, в Москве надеются, что обе стороны проявят дипломатическую и политическую мудрость, чтобы предотвратить новые обострения.