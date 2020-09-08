Китай обвинил Индию в провокационных действиях на границе

КНР требует от Индии прекращения провокаций со стороны индийских пограничников на линии фактического контроля в Ладакхе.

Западное военное командование Китая призвало индийскую сторону немедленно прекратить опасные провокации, расследовать и строго наказать индийских пограничников, которые, как пишет Associated Press, «произвели предупредительные выстрелы» в направлении китайского патруля.

В китайских ВС уточнили, что для стабилизации обстановки китайскими пограничниками были приняты соответствующие контрмеры.

Ранее в индийском Минобороны заявили, что в ночь с 29 на 30 августа произошло новое столкновение Индии с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх.

Со своей стороны Министерство обороны Китая сообщило, что индийские войска «незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг-Цо, открыто провоцируя и создав напряжённость в приграничной зоне».

Также в середине июня сообщалось о гибели ряда индийских военных в результате столкновения с китайскими военнослужащими в области Ладакх

Позднее Китай и Индия договорились справедливо решить инцидент на границе.