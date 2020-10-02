Патрушев провёл встречу с помощником Трампа по нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Женеве встречу с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Рабочая встреча состоялась сегодня в Женеве в целях нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря аппарата Совбеза Евгения Аношина.

В сентябре Патрушев заявил, что выйти на жизнеспособные договорённости по «ракетно-ядерным делам» между США и Россией без учёта американской глобальной ПРО невозможно.

Как сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, существует вероятность нового раунда российско-американских переговоров по вооружениям до президентских выборов в США.