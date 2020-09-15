Патрушев исключил «ракетно-ядерные» договорённости без учёта ПРО США

Выйти на жизнеспособные договорённости по «ракетно-ядерным делам» между США и Россией без учёта американской глобальной ПРО невозможно, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

«Создаваемая США глобальная система противоракетной обороны — яркий пример того, как Вашингтон пытается получить стратегические преимущества за счёт безопасности других стран», — сказал он на встрече секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, российская сторона твёрдо стоит на позиции, что «выход на жизнеспособные договорённости по ракетно-ядерным делам без учёта потенциала американской глобальной ПРО невозможен». Слова Патрушева приводит РИА Новости.

В конце августа госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтон и Москва смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца 2020 года.