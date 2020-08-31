США надеются заключить соглашение по вооружениям с Россией в 2020 году
- Reuters
Об этом он заявил в интервью радиостанции WMAL-FM. Стенограмма интервью опубликована на сайте Госдепартамента США.
По его словам, американская и российская стороны ведут детальные дискуссии по соглашению о контроле над вооружениями.
Он отметил, что за последние несколько недель стороны «достигли настоящего прогресса».
«Я надеюсь, что мы сможем завершить это до конца года, это будет хорошо для всего мира — снизить риск ядерного оружия», — сказал Помпео.
Ранее в МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене.