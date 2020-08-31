США надеются заключить соглашение по вооружениям с Россией в 2020 году

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтон и Москва смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца 2020 года.

Об этом он заявил в интервью радиостанции WMAL-FM. Стенограмма интервью опубликована на сайте Госдепартамента США.

По его словам, американская и российская стороны ведут детальные дискуссии по соглашению о контроле над вооружениями.

Он отметил, что за последние несколько недель стороны «достигли настоящего прогресса».

«Я надеюсь, что мы сможем завершить это до конца года, это будет хорошо для всего мира — снизить риск ядерного оружия», — сказал Помпео.

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