Генсек Совета Европы призвала прекратить конфликт в Нагорном Карабахе

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Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала стороны нагорнокарабахского конфликта к немедленному прекращению боевых действий и выполнению указаний ЕСПЧ.
Генсек Совета Европы призвала прекратить конфликт в Нагорном Карабахе
  • © Defence Ministry of Armenia
  • Reuters

«Я умоляю все стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и незамедлительно выполнить временные меры, принятые Европейским судом по правам человека», — цитирует её сообщение РИА Новости

По словам генсека СЕ, за столом переговоров сторонам нужно найти мирное решение для предотвращения серьёзного гуманитарного кризиса. 

Также Пейчинович-Бурич сообщила, что поддерживает работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по данному вопросу.

Кроме того, она заявила, что никакие политические соображения не могут оправдать ужас и страдания людей.

Ранее Совет Безопасности ООН и Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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