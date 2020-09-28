В США провели 100 млн тестов на коронавирус

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США сделали уже 100 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, в ближайшие недели это число будет удвоено, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.
В США провели 100 млн тестов на коронавирус
  • © REUTERS/Adrees Latif

«На прошлой неделе пересекли историческую черту, когда США провели 100 млн тестов на коронавирус», — цитирует РИА Новости Трампа.

Уточняется, что в ближайшие недели будут распределены ещё 150 млн экспресс-тестов. Это более чем вдвое увеличит число произведённых тестов.

По словам Трампа, 50 млн тестов будет направлено наиболее уязвимым слоям населения, ещё 100 млн — штатам и территориям.

Ранее в Соединённых Штатах начали заключительную фазу испытаний вакцины от коронавируса, над которой работает компания Johnson & Johnson.

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