В США провели 100 млн тестов на коронавирус
- © REUTERS/Adrees Latif
«На прошлой неделе пересекли историческую черту, когда США провели 100 млн тестов на коронавирус», — цитирует РИА Новости Трампа.
Уточняется, что в ближайшие недели будут распределены ещё 150 млн экспресс-тестов. Это более чем вдвое увеличит число произведённых тестов.
По словам Трампа, 50 млн тестов будет направлено наиболее уязвимым слоям населения, ещё 100 млн — штатам и территориям.
Ранее в Соединённых Штатах начали заключительную фазу испытаний вакцины от коронавируса, над которой работает компания Johnson & Johnson.