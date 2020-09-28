В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире

В мире наблюдается сокращение числа летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Количество случаев растёт, но смертность снизилась, меньше людей госпитализируют и находятся в реанимации», — отметил представитель ВОЗ.

По его словам, это может быть связано с несколькими факторами.

«Одна из причин, может быть, заключается в том, что пожилые люди сейчас лучше знают, как защититься. Во многих странах ЕС была катастрофа с гибелью пожилых людей. Но сейчас государства и сами люди знают, что делать», — подчеркнул Клюге.

В то же время он выразил опасение, что зимой ситуация может измениться.

«Если учесть три фактора — открытие школ, сезон гриппа, высокую смертность пожилых в зимний период — в совокупности с COVID-19, я опасаюсь, что в конце октября — ноябре мы увидим увеличение смертности», — предупредил он.

22 сентября в мире зафиксировали антирекорд по недельному приросту случаев заболевания COVID-19.

Как отмечали в ВОЗ, осложнение эпидемиологической обстановки в Европе связано с несоблюдением мер предосторожности и требует усиления контроля со стороны властей.