В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире
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«Количество случаев растёт, но смертность снизилась, меньше людей госпитализируют и находятся в реанимации», — отметил представитель ВОЗ.
По его словам, это может быть связано с несколькими факторами.
«Одна из причин, может быть, заключается в том, что пожилые люди сейчас лучше знают, как защититься. Во многих странах ЕС была катастрофа с гибелью пожилых людей. Но сейчас государства и сами люди знают, что делать», — подчеркнул Клюге.
В то же время он выразил опасение, что зимой ситуация может измениться.
«Если учесть три фактора — открытие школ, сезон гриппа, высокую смертность пожилых в зимний период — в совокупности с COVID-19, я опасаюсь, что в конце октября — ноябре мы увидим увеличение смертности», — предупредил он.
22 сентября в мире зафиксировали антирекорд по недельному приросту случаев заболевания COVID-19.
Как отмечали в ВОЗ, осложнение эпидемиологической обстановки в Европе связано с несоблюдением мер предосторожности и требует усиления контроля со стороны властей.