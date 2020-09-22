ВОЗ зафиксировала антирекорд по недельному приросту случаев COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Как указывает организация, с 14 по 20 сентября в мире выявлено 1 998 897 новых случаев COVID-19, а жертвами вируса за это время стали 36 764 пациента.
Ранее в ВОЗ заявили, что для выработки иммунитета мировой охват вакцинацией должен составлять как минимум 65—70%.
Депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.