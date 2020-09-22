ВОЗ зафиксировала антирекорд по недельному приросту случаев COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире зафиксирован антирекорд по недельному приросту случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
ВОЗ зафиксировала антирекорд по недельному приросту случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает организация, с 14 по 20 сентября в мире выявлено 1 998 897 новых случаев COVID-19, а жертвами вируса за это время стали 36 764 пациента.

Ранее в ВОЗ заявили, что для выработки иммунитета мировой охват вакцинацией должен составлять как минимум 65—70%.

Депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

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