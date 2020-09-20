В ВОЗ оценили эпидемиологическую обстановку в Европе

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В Европе осложнение эпидемиологической обстановки связано с несоблюдением мер предосторожности и требует усиления контроля со стороны властей. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ оценили эпидемиологическую обстановку в Европе
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«Причины ухудшения обстановки — в несоблюдении гражданами мер, особенно на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах и на других массовых собраниях. Профилактика инфекции и контроль над ней стали серьёзным вызовом для некоторых государств», — цитирует РИА Новости организацию.

В ВОЗ подчеркнули, что на фоне серьёзной эпидемиологической ситуации не только в регионе, но и во всей Европе важно, чтобы все страны реагировали на происходящее координировано и решительно.

Уточняется, что необходима проверка предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции при отсутствии возможности носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук.

Ранее ВОЗ прогнозировал рост смертности из-за коронавируса в Европе.

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