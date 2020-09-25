В ВОЗ допустили рост числа умерших от коронавируса до 2 млн

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В ВОЗ не исключили, что в мире от последствий коронавируса может погибнуть до 2 млн человек, пока эффективная вакцина от COVID-19 не станет массово доступной.
В ВОЗ допустили рост числа умерших от коронавируса до 2 млн
  • Reuters

Такое мнение выразил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Отвечая на вопрос, может ли количество смертей достигнуть 2 млн, он сказал: «это, безусловно, сложно представить, но это не невозможно».

«Потому что мы потеряли миллион человек за девять месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие девять месяцев», — цитирует Райана РИА Новости.

Он отметил, что есть проблемы в финансировании, производстве и оценке вакцин. При этом он подчеркнул, что смертность среди госпитализированных больных снижается.

22 сентября ВОЗ сообщила, что в мире зафиксирован антирекорд по недельному приросту случаев заболевания COVID-19. С 14 по 20 сентября в мире выявлено 1 998 897 новых случаев COVID-19, а жертвами вируса за это время стали 36 764 пациента.

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