Захарова оценила сотрудничество России и Запада в информационной сфере

Россия и Запад находятся на одном из низших уровней сотрудничества в информационной сфере со времён холодной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе круглого стола «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России» в Совете Федерации.

«Навязываемое нам и, в общем-то, всему миру евроатлантическим сообществом информационное противостояние достигло на сегодняшний день весьма печальных показателей. Можно сказать, что на информационном направлении мы находимся, конечно, в одной из нижних точек наших отношений с Западом со времён холодной войны», — цитирует РИА Новости Захарову.

Она подчеркнула, что проблемы в информационном сотрудничестве наблюдаются на фоне пандемии, которая, наоборот, открыла для стран много возможностей.

Дипломат заявила, что оппоненты России начали антироссийскую информационную кампанию, воспользовавшись нестабильной ситуацией в мире.

Летом Захарова заявляла, что угрозы США ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» напоминают риторику времён холодной войны.