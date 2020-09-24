Захарова прокомментировала новые санкции США против россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение США очередных ограничительных мер против российских физических и юридических лиц.

«Придумав себе врага в лице России, американский государственный аппарат продолжает тратить колоссальные усилия на преследование наших организаций и граждан, причастных, в его представлении, к «вмешательству» в электоральные процессы в США. Как всегда, абсолютно никаких доказательств не представляется», — сказала она.

Как отметила дипломат, российские власти неоднократно заявляли, что не вмешивались в американские внутриполитические процессы и не собираются этого делать.

По её словам, Вашингтон вместо нормального диалога предпочитает поддерживать «на плаву» тему российской угрозы, спекулируя на ней в рамках предвыборной внутриполитической борьбы.

Ранее Соединённые Штаты внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии.