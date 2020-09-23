США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
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Как отмечается, ограничительные меры вводятся в связи с киберпреступлениями, приписываемым «вмешательством» в американские выборы, а также ситуацией на Украине.
Среди подпавших под санкции физических лиц — четверо, по данным ведомства, из Санкт-Петербурга, трое находятся в Центральной Африканской Республике, ещё один человек — в Финляндии.
Среди компаний — Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, расположенные по одному и тому же финскому адресу, Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» из Петербурга.
Ранее в Кремле заявили о «санкционной зависимости» Вашингтона.
16 сентября сообщалось о включении двух россиян в перечень киберсанкций.