США добавили двух россиян в список киберсанкций
Соединённые Штаты добавили имена двух граждан России в санкционный список из-за деятельности в киберсфере, сообщила пресс-служба Минфина США.
- © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
- AFP
Так, в список санкций попали Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.
В чём их обвиняют, ведомство не уточнило.
Ранее американский Минюст обвинил россиянина Артёма Лифшица в сговоре с целью электронного мошенничества.
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