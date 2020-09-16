США добавили двух россиян в список киберсанкций

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Соединённые Штаты добавили имена двух граждан России в санкционный список из-за деятельности в киберсфере, сообщила пресс-служба Минфина США.
США добавили двух россиян в список киберсанкций
  • © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Так, в список санкций попали Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.

В чём их обвиняют, ведомство не уточнило.

Ранее американский Минюст обвинил россиянина Артёма Лифшица в сговоре с целью электронного мошенничества.

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