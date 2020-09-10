США обвинили 27-летнего россиянина в сговоре с целью мошенничества

Минюст США обвинил 27-летнего россиянина Артёма Лифшица в сговоре с целью электронного мошенничества. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно сообщению министерства, петербуржец якобы причастен к «сговору с целью использования украденных личных данных граждан США для открытия мошеннических счетов на банковских и криптовалютных биржах».

«В обвинениях утверждается, что гражданин России Артём Лифшиц вступил в сговор с другими людьми с целью украсть личные данные американцев и использовать их для открытия мошеннических банковских и криптовалютных счетов», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции против троих россиян и одного украинца в связи с приписываемым «вмешательством» в американские выборы.

В санкционном списке значатся граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц, а также украинец Андрей Деркач.