Британия готовит санкции против нарушителей прав человека в Белоруссии

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб распорядился подготовить санкции против виновных в нарушении прав человека в Белоруссии.
Британия готовит санкции против нарушителей прав человека в Белоруссии
  • Reuters

«Учитывая задержку в Брюсселе (с введением санкций), учитывая мошенническую инаугурацию (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, я дал распоряжение санкционному отделу МИД подготовить санкции Магнитского против тех, кто виновен в серьёзных нарушениях прав человека», — сказал он на заседании парламента. Рааб отметил, что эта работа будет координироваться с США и Канадой, пишет ТАСС.

18 сентября сообщалось, что Соединённые Штаты и Евросоюз надеются вместе объявить о санкциях в отношении Белоруссии.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска вводить ответные санкции.

Как заявили в российском МИД, Евросоюз делает ставку на смену действующей власти в Белоруссии путём санкций.

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