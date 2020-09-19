В МИД России назвали цели санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз делает ставку на смену действующей власти в Белоруссии путём санкций, этот метод закрепляется во внешнеполитическом арсенале Брюсселя, считают в Министерстве иностранных дел России.

«Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела», — говорится в сообщении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Она отметила, что на фоне угрозы применения санкций в Брюсселе прорабатывают механизмы доведения ранее выделенных Белоруссии €53 млн «до выбранных самими еэсовцами белорусских НПО и СМИ, минуя официальные власти страны».

«В целом видим, что неуважение объективных внутриполитических реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил, вплоть до признания «самозванцев» отдельными странами — членами ЕС, которых в Брюсселе не в состоянии «приструнить», ставка на смену действующей власти путём санкций, давления и пропаганды всё больше закрепляются во внешнеполитическом арсенале Евросоюза», — уточнили в МИД.

Белоруссия не является в этом плане единственным примером, добавили в ведомстве.

«Призываем Евросоюз пересмотреть данный курс, который ведёт к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Белоруссией — препятствует нормализации в стране», — подытожили в министерстве.

Ранее в МИД заявили, что возможная встреча и «заигрывание» глав МИД Евросоюза с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской являются частью сценария вмешательства во внутренние дела республики.