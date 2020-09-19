В МИД России оценили «заигрывание» ЕС с Тихановской
- Reuters
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В этом контексте весьма показательно участие Светланы Тихановской в предстоящей встрече мининдел стран — членов ЕС, пусть и в некоем формате «неофициального общения». Рассматриваем такой контакт, если он состоится, как ещё одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и каких-либо параллелей со сценарием февраля 2014 года на Украине, когда ряд стран ЕС выступили так называемыми гарантами соглашения властей с оппозицией, которое на следующий день было растоптано», — говорится в сообщении.
Российский МИД призвал Евросоюз «пересмотреть данный курс», который ведёт к «эрозии международно-правового фундамента миропорядка», а в случае с Белоруссией препятствует нормализации в стране.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что возможная встреча глав МИД Евросоюза с Тихановской в Брюсселе является неприкрытым вмешательством в дела республики.