Минск отреагировал на возможность участия Тихановской во встрече глав МИД ЕС

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что возможная встреча глав МИД Евросоюза с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе является неприкрытым вмешательством в дела республики.

«Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам. Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения? После таких шагов уже, по-моему, никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что позиция Минска по этому вопросу была доведена до Брюсселя.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 21 сентября посетит Европарламент и проведёт там встречу с председателем ЕП Давидом Сассоли.