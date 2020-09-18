Тихановская встретится с главой Европарламента

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 21 сентября посетит Европарламент и проведёт там встречу с председателем ЕП Давидом Сассоли.
Тихановская встретится с главой Европарламента
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ЕП.

Отмечается, что Тихановская встретится с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента.

В ходе встречи будут обсуждены события в Белоруссии. 

«Тихановская также примет участие в двусторонней встрече с председателем Европарламента Сассоли», — добавили в ЕП.

Тихановская заявила, что ситуация в республике требует незамедлительного привлечения «международного внимания».

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