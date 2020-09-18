Тихановская встретится с главой Европарламента
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ЕП.
Отмечается, что Тихановская встретится с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента.
В ходе встречи будут обсуждены события в Белоруссии.
«Тихановская также примет участие в двусторонней встрече с председателем Европарламента Сассоли», — добавили в ЕП.
Тихановская заявила, что ситуация в республике требует незамедлительного привлечения «международного внимания».