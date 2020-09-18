Постпред Белоруссии в Женеве рассказал о протестах в республике

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Постоянный представитель Белоруссии при штаб-квартире ООН в Женеве Юрий Амбразевич заявил, что почти все акции протеста в республике были незаконными и не всегда носили мирный характер.
Постпред Белоруссии в Женеве рассказал о протестах в республике
  • Reuters

Об этом Амбразевич сказал в ходе экстренных дебатов по ситуации в Белоруссии в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Практически все протестные акции не соответствовали закону о порядке проведения массовых мероприятий. При этом речь идёт не о запрете права на мирный протест, но о порядке его осуществления», — заявил он.

По словам дипломата, участники акций нарушали закон, «отсюда тысячи задержанных».

Также он заявил, что, несмотря на обратные утверждения оппозиции, протестные акции в Белоруссии в период с 9 по 12 августа «не всегда носили мирный характер».

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ситуация в республике требует незамедлительного привлечения «международного внимания».

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