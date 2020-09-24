Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19

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Разработка вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 во всём мире идёт на пяти технологических платформах. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19
  • Reuters

«В настоящее время во всём мире ведутся разработки профилактических препаратов против COVID-19 на основе нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным Роспотребнадзора, регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» планируют завершить к 15 октября.

Ранее в ВОЗ рассказали, что около 200 вакцин от коронавируса в мире находятся на стадии прохождения клинических и доклинических испытаний. 

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