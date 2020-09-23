В Каталонии запретили собираться группами более шести человек

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Правительство испанской Каталонии приняло решение запретить собираться группами более шести человек из-за ситуации с коронавирусом.
В Каталонии запретили собираться группами более шести человек
  • Reuters

Об этом сообщает газета El Periodico.

Отмечается, что до этого момента в регионе можно было собираться группами до десяти человек.

Также сообщается, что жителям района Баша-Серданья рекомендовано не выходить из дома без необходимости.

В конце августа профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада заявил, что ряд регионов Испании ожидает вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19, но она окажется более мягкой.

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