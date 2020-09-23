В Каталонии запретили собираться группами более шести человек
- Reuters
Об этом сообщает газета El Periodico.
Отмечается, что до этого момента в регионе можно было собираться группами до десяти человек.
Также сообщается, что жителям района Баша-Серданья рекомендовано не выходить из дома без необходимости.
В конце августа профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада заявил, что ряд регионов Испании ожидает вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19, но она окажется более мягкой.