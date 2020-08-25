Учёный заявил о подходе второй волны коронавируса в Испании

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Профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада заявил, что ряд регионов Испании ожидает вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19, но она окажется более мягкой.
Учёный заявил о подходе второй волны коронавируса в Испании
  • Reuters

«После 15 мая выявлено больше случаев, чем до этой даты. Очевидно, идёт вторая волна. Да, она другая — с более лёгкими случаями и с более молодыми заразившимися, потому что удаётся выявлять (новые случаи. — RT) благодаря отслеживанию», — цитирует его РИА Новости.

Испанский учёный также отметил, что раньше большинство диагнозов по коронавирусу ставили уже в больнице и в основном пожилым людям.

«Сейчас выявляются случаи в обществе в целом, а не в больницах. Вирус к тому же ослаб», — добавил он.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чёткая вторая волна COVID-19 отмечается пока только в Израиле, при этом летальность стала ниже.

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