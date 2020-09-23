Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»
- РИА Новости
«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в «Шарите», был выписан из стационара», — говорится в сообщении.
Как отмечается, состояние его здоровья улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить.
«Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление, исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента», — добавили в «Шарите».
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Через несколько дней его вывели из искусственной комы, а позднее отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.