Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение в течение 32 дней, врачи считают возможным его полное выздоровление. Об этом говорится в заявлении клиники.

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в «Шарите», был выписан из стационара», — говорится в сообщении.

Как отмечается, состояние его здоровья улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить.

«Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление, исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента», — добавили в «Шарите».

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Через несколько дней его вывели из искусственной комы, а позднее отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.