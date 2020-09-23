Президент Аргентины заявил о необходимости миру ООН 4.0

Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.

«Перед началом пандемии возникла необходимость реформирования Совета безопасности ООН... Пандемия также привела к кризису классических показателей, определяющих доступ к ресурсам для развития», — цитирует его РИА Новости.

По словам лидера Аргентины, необходимо «повысить способность ООН выполнять мандат, ради которого она была создана».

«Нам нужна Организация Объединённых Наций 4.0 с чистыми основополагающими ценностями, чтобы учесть огромные технологические изменения, происходящие сейчас, сделать их более человечными, более демократическими и более социально инклюзивными», — подчеркнул Фернандес.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что следующий год будет критически важным для жизни всей всемирной организации.

Он также назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 «пятым всадником Апокалипсиса».

Президент России Владимир Путин призвал Совет Безопасности ООН полнее учитывать интересы всех стран.