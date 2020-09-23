Президент Аргентины заявил о необходимости миру ООН 4.0
«Перед началом пандемии возникла необходимость реформирования Совета безопасности ООН... Пандемия также привела к кризису классических показателей, определяющих доступ к ресурсам для развития», — цитирует его РИА Новости.
По словам лидера Аргентины, необходимо «повысить способность ООН выполнять мандат, ради которого она была создана».
«Нам нужна Организация Объединённых Наций 4.0 с чистыми основополагающими ценностями, чтобы учесть огромные технологические изменения, происходящие сейчас, сделать их более человечными, более демократическими и более социально инклюзивными», — подчеркнул Фернандес.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что следующий год будет критически важным для жизни всей всемирной организации.
Он также назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 «пятым всадником Апокалипсиса».
Президент России Владимир Путин призвал Совет Безопасности ООН полнее учитывать интересы всех стран.